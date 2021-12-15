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Antalyaspor’da Konyaspor hazırlıkları! Amilton dönüyor...

#Süper Lig#Antalyaspor#Nuri Şahin
Antalyaspor’da Konyaspor hazırlıkları Amilton dönüyor...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da İH Konyaspor maçı öncesi Fredy sarı kart cezalısı durumuna düşerken, sarı kart cezasını tamamlayan Amilton ise zorlu maçta forma giyebilecek.

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Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında lig lideri Trabzonspor’un 27 maçlık yenilmezlik ve 8 maçlık galibiyet serisine son veren Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başlarken daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlıların antrenmanı yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Çalışmada oyuncuların keyifli ve moralli olduğu görüldü.

Antalyaspor’da sakatlığını atlatan ve Trabzonspor maçının son dakikalarında oyuna giren Haji Wright, takımla çalışmalarını sürdürdü.

Akreplerde sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy takımdan ayrı, Enzo Crivelli ise salonda çalıştı. Ayağı kırılan Ufuk Akyol ise çalışmalara katılmadı.

FREDY CEZALI, AMILTON TAMAMLADI

Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu İH Konyaspor maçı öncesi Fredy üzüntüsü yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusu Fredy, bu sezon sergilediği performansla takımın değişilmez ismi olmayı başarırken, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla İH Konyaspor maçında cezalı duruma düşerek takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 16 haftada 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kart cezasından dolayı

Trabzonspor karşısında forma giyemeyen Amilton ise görev verilmesi halinde İH Konyaspor maçında takımdaki yerini alabilecek. Cezasını tamamlayan Amilton’un futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından Fredy’nin yerine Konyaspor maçında oynaması bekleniyor.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Nuri Şahin

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