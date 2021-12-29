Antalyaspor’da ilk yarının yıldızı Nuri Şahin

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Kırmızı beyazlı takımda 19 maçın tamamında 90’ar dakika sahada kalan kaleci Boffin ve Güray Vural, en çok forma giyme başarısı gösterdi. 8’inci haftada 8 puanla görevinden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal’ın yerine göreve gelen Nuri Şahin, 11 haftada 14 puan topladı. Antalyaspor, 4 büyüklere karşı sadece lig lideri Trabzonspor’u mağlup etmeyi başardı.



Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna Göztepe beraberliğiyle başlayan Fraport TAV Antalyaspor, ilk devreyi Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybettiği maçla tamamladı. Kırmızı beyazlılar sezonun ilk devresini 22 puanla 15’inci sırada tamamladı. 19 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor’da ilk devre değerlendirildiğinde, 22 puanın 14’ü futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin döneminde alındı. Akdeniz ekibinde 19 hafta sonunda en çok formayı kaleci Boffin ve Güray Vural’ın terlettiği görülürken, en golcü oyuncu Angolalı Fredy, en çok asisti ise genç sağ bek oyuncusu Bünyamin Balcı’nın yaptığı istatistiklere yansıdı.



YANAL İLE BAŞLADI, ŞAHİN İLE DEVAM



Antalyaspor, sezona Ersun Yanal ile başlarken, deneyimli teknik adam ile 8’inci hafta oynanan ve 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım, lige verilen milli arada teknik direktör arayışını sürdürürken, yıldız oyuncu Nuri Şahin’i futbol sorumlusu olarak takımın başına geçirdi. Şahin, 9’uncu hafta deplasmanda oynanan Demirgrup Sivasspor maçı ile teknik direktörlük kariyerine başlarken, ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı. Şahin, 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de yenilgi ile 14 puan toplamayı başardı. Nuri Şahin, Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı 3 maçın tamamını kazanmasını bildi ve yenilgi almadan yoluna devam etti.



4 BÜYÜKLERDEN SADECE TRABZONSPOR’U YENDİ

Antalyaspor, 4 büyük takıma karşı sezonun ilk yarısında 3 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Ligin 2’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olan kırmızı beyazlılar, sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Ligin 5’inci haftasında iç sahada Beşiktaş’ı ağırlayan Akdeniz ekibi, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak 3-2 kaybetti. 16’ncı haftada bu kez lig lideri Trabzonspor ile karşılaşan Antalyaspor, rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Akdeniz temsilcisi 19’uncu haftada ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.

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SAHASINDA 17, DEPLASMANDA 5 PUAN TOPLADI



Fraport TAV Antalyaspor 22 puanın 17’sini iç saha maçlarında toplarken, 5 puanı ise deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı. Kırmızı beyazlı takım sahasında oynadığı 10 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamını kaybetti.



İÇERDE 16, DEPLASMANDA 5 GOL ATTI

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Antalyaspor 19 hafta sonunda oynadığı maçlarda rakip filelere 21 gol atma başarısı elde ederken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı. Kırmızı beyazlılar attığı 21 golün 16’sını sahasında, 5’ini deplasmanda kaydetti.



EN FAZLA BOFFIN VE GÜRAY, EN AZ ERKAN



Fraport TAV Antalyaspor’da kaleci Boffin ile sezon başında takıma dahil olan Güray Vural, sezonun ilk devresinde 19 maçın tamamında 90’ar dakika sahada kalma başarısı göstererek, hem Ersun Yanal hem de Nuri Şahin tarafından en fazla forma verilen oyuncular oldu. 34 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin ile 33 yaşındaki Güray Vural 19 maçta 1710’ar dakika sahada kalırken, iki oyuncuyu 1684 dakika ile Veysel Sarı, 1564 dakika ile genç sağ bek Bünyamin Balcı takip etti. Antalyaspor’da en az formayı ise 3 dakika sahada kalan Erkan Eyibil giydi.

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EN GOLCÜ FREDY, EN ÇOK ASİST BÜNYAMİN’DEN



Antalyaspor’da ligde atılan 21 golün 7’sine takımın yıldız oyuncularından Fredy katkıda bulundu. 31 yaşındaki Angolalı oyuncu 5 golle takımın en golcüsü olurken, 2 de asiste imza attı. Haji Wright 4, Mukairu 3, Bünyamin Balcı 2, Güray Vural, Veysel Sarı, Naldo, Doğukan Sinik, Floranus ve Ghacha ise 1’er golle katkı verdi. Takımın 21 yaşındaki genç yıldız oyuncularından Bünyamin Balcı, sezonun ilk devresinde yaptığı 3 asistle en fazla asist yapan oyuncu oldu. Balcı’yı 2’şer asistle Güray Vural, Fredy ve Poli takip ederken, Veysel Sarı, Doğukan Sinik ve Ghacha da birer asist yaptı.

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KUPADA SON 16’YA YÜKSELDİ



Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da son 16’ya kalma başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlılar kupaya 3’üncü turda dahil olurken rakibi Diyarbekir’i 5-0 mağlup etmeyi başardı. 4’üncü tur maçında Amed Sportif ile eşleşen kırmızı beyazlı takım, rakibini 4-0 yendi. Antalyaspor, 5’inci tur maçında ise Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor’u 2-1 yenip eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.