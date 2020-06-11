Antalyaspor'da iki eksik! Corona yüzünden...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş cumartesi günü 21.00’da Vodafone Park’te karşılaşacak.

Maçı, Ümit Öztürk yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor Beşiktaş maçı hazırlıkları için Antalya Stadyumu’nda antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar ısınma ve kondisyonun ardından taktik çalıştı. Kırmızı beyazlıların Beşiktaş deplasmanında iki futbolcusu forma giyemeyecek.



Pandemi süreci öncesinde tedavi için Brezilya’ya giden Charles ile geçirdiği ameliyat sonrası İsveç’teki ailesinin yanına giden Bahadır Öztürk, yurt dışı uçuşların yasak olması nedeniyle kente dönemediği için Beşiktaş karşılaşmasında yer almayacak.

İki futbolcunun haricinde kırmızı beyazlılarda eksik futbolcu bulunmuyor.

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