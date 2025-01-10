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Antalyaspor'da hedef Trabzon deplasmanında 3 puan: 'Galibiyet ya da en azından beraberlik istiyoruz'

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#ANTALYASPOR#TRABZONSPOR#Süper Lig
Antalyasporda hedef Trabzon deplasmanında 3 puan: Galibiyet ya da en azından beraberlik istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 17:00

Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Onvo Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, zorlu deplasmandan 3 puan ile dönmek istediklerini belirtti.

Boztepe, AA muhabirine, Trabzonspor'un güçlü bir takım olduğunu söyledi. Rakiplerinin lige şanssız başladığını ifade eden Boztepe, "Trabzonspor'un puan olarak altımızda yer alması bu camia için ölçü değil. Trabzon deplasmanı her zaman zor olmuştur, yine öyle olacaktır." dedi.

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Sahalarında iyi performans gösterdiklerini dile getiren Boztepe, "Sahamızdaki iyi performansı deplasmanda da göstermemiz gerekiyor. Teknik ekibimize ve takımımıza güveniyorum. Trabzonspor deplasmanından galibiyet ya da en azından 1 puanla dönecek gücümüz de inancımız da var. Kaptanımız Veysel cezalı. Şanssız sakatlıkları bulunan Erdoğan, Soner, Emre gibi oyuncularımızdan yoksunuz ama puanla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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Eski adıyla Antalyaspor Kulübü Derneği yeni adıyla Antalyaspor Kulübü'nün genel kurulunun 7 Ocak'ta yapıldığını anımsatan Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu genel kurul futbolun bağlı olduğu ve kendisinin başkanlık yaptığı Antalyaspor A.Ş. ile karıştırılıyor. Bilmeyenlerin karıştırdığı bir yapı var. Başkanı olduğum Antalyaspor Anonim Şirketi'nin en büyük ortakları Antalyaspor Kulübü ve Antalyaspor Vakfı'dır. Seçimin yapıldığı kurumumuz, amatör branşlar ve spor okullarını bünyesinde bulunduran Antalyaspor Kulübü'dür. Dolayısıyla ben ve yönetimim futbol A takımı ve altyapısını bünyesinde bulunduran Antalyaspor A.Ş'de görevimizin başındayız. Bu yanlış algıyı da düzeltmek istiyorum."

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#ANTALYASPOR#TRABZONSPOR#Süper Lig

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