Antalyaspor'da hedef deplasmanda galibiyet özlemine son vermek

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Süper Lig'de 8 haftalık galibiyet özlemine son veren Fraport TAV Antalyaspor'da sıradaki hedef, 7 haftalık deplasman galibiyeti hasretine son vermek. Kırmızı beyazlı takım son deplasman galibiyetini 109 gün önce oynanan GZT Giresunspor deplasmanında elde etti.
Haberin Devamı
Süper Lig'de sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 8 haftalık galibiyet hasretine son veren Fraport TAV Antalyaspor, 25'inci haftada deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırmızı beyazlı ekip, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ederken, tek hedef ise 7 haftalık deplasmanda galibiyet özlemini sonlandırmak.
Antalyaspor, son deplasman galibiyetini 109 gün önce ligin 11'inci haftasında deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı GZT Giresunspor karşısında elde etmişti.
DEPLASMANDA 7 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Akrepler, GZT Giresunspor maçından sonra oynadığı 7 deplasman maçında 6 yenilgi ile 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Son 7 maçında sadece Beşiktaş dış saha maçında 1 puanı hanesine yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor (3-1), Kayserispor (2-0), İH Konyaspor (1-0), Galatasaray (2-0), Göztepe (4-0) ve Çaykur Rizespor'a (2-1) kaybetti.
DIŞ SAHADA 6 PUAN TOPLADI
Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile sahadan ayrılırken sadece 6 puan toplayabildi. Fraport TAV Antalyaspor'un bu sezonki tek dış saha galibiyeti GZT Giresunspor karşısında oldu. Akrepler, sezonun ilk devresindeki VavaCars Fatih Karagümrük, DemirGrup Sivasspor ve Beşiktaş deplasmanlarında ise berabere kalarak hanesine 1'er puan yazdırma başarısı elde etti.
Haberin Devamı
Fraport TAV Antalyaspor, ligin 25'inci haftasında cumartesi günü saat 13.30'da oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanarak deplasmanda galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.