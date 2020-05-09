AA
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Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, grup halinde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tuna, idmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip, çalışmalar yaptırdı. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı
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