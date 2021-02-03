Antalyaspor'da Hakan Özmert'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Hakan Özmert, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Veysel Sarı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonu eleştiren Hakan Özmert, "Yüzüme bir dirsek aldım. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı'nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum var, o da kırmızı kart. "VAR" var ama doğru kullanamıyoruz." dedi.

'BU KADAR BASİT OLMAMALI'

Hakan Özmert tepkisini "Yetkililere seslenmek istiyorum, kim bu kuralları düzenliyor? Trabzonspor maçında Ersan'a penaltı ve kart! Ne yapalım, çekilelim mi? Biz de mücadele ediyoruz. Hakemler de insan ama dışarıdan izleniyor, bu kadar basit olmamalı. Lütfen bunlara dikkat edelim." ifadeleriyle sürdürdü.

'BU MAÇ TARİHE GEÇTİ, İKİ PUAN BİZDEN ALINDI'

Amilton ise "Bu maç tarihe geçti, sadece bizim görüşümüz değil, sadece Türkiye'de izleyenler değil, dünyada bu maçı izleyenler, Veysel'in nasıl atıldığını anlamakta güçlük çekeceklerdir. Futbolla alakası olmayan bir karar. Gol yedik ve beraberliğe razı olmak zorunda kaldık. Üç puanı hak etmiştik ama bugün iki puanımız bizden alındı." şeklinde konuştu.