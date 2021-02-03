MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'da Hakan Özmert'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!
GeriFutbol Antalyaspor'da Hakan Özmert'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Hakan Özmert'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'da Hakan Özmert'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor'da Hakan Özmert, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakemi eleştirdi.

16
  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
  • Antalyaspor-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Hakan Özmert, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Veysel Sarı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonu eleştiren Hakan Özmert, "Yüzüme bir dirsek aldım. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı'nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum var, o da kırmızı kart. "VAR" var ama doğru kullanamıyoruz." dedi.

'BU KADAR BASİT OLMAMALI'

Hakan Özmert tepkisini "Yetkililere seslenmek istiyorum, kim bu kuralları düzenliyor? Trabzonspor maçında Ersan'a penaltı ve kart! Ne yapalım, çekilelim mi? Biz de mücadele ediyoruz. Hakemler de insan ama dışarıdan izleniyor, bu kadar basit olmamalı. Lütfen bunlara dikkat edelim." ifadeleriyle sürdürdü.

'BU MAÇ TARİHE GEÇTİ, İKİ PUAN BİZDEN ALINDI'

Amilton ise "Bu maç tarihe geçti, sadece bizim görüşümüz değil, sadece Türkiye'de izleyenler değil, dünyada bu maçı izleyenler, Veysel'in nasıl atıldığını anlamakta güçlük çekeceklerdir. Futbolla alakası olmayan bir karar. Gol yedik ve beraberliğe razı olmak zorunda kaldık. Üç puanı hak etmiştik ama bugün iki puanımız bizden alındı." şeklinde konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle