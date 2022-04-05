Antalyaspor’da Haji Wright’ın performansı sevindiriyor

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Ligde oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32’nci haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kırmızı beyazlılar futbol sorumlumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı çalışmaya sakatlıkları bulunan Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi’nin katılması beklenmiyor.



SON 9 MAÇTA 14 ATTI, 3 YEDİ



Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki son 9 maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puanı hanesine yazdırırken, kalesini de gole kapattı.

Akrepler, bu maç diliminde rakiplerine 14 gol atarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.





EN GOLCÜ WRIGHT



Kırmızı beyazlı ekibin yükselen performansı oyunculara da yansıyor. Antalyaspor’da son haftalarda futbol sorumlusu Nuri Şahin’in Admir Mehmedi’nin sakatlığının ardından şans verdiği 24 yaşındaki Amerikalı forvet Haji Wright, attığı gollerin yanı sıra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı.

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Sezon başında Danimarka ekiplerinden Sonderjyske’den 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Wright, ligdeki son 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

31 hafta sonunda golcü oyuncu 1294 dakika sahada kalırken 7 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında 173 dakika yeşil zeminde kalırken 1 gol atma başarısı elde etti.

Antalyaspor’da Amerikalı santrafor oyuncusunu 5 golle Fredy ve 4 golle Fernando takip etti.