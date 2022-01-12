Antalyaspor'da genç oyuncular beklenen katkıyı veremedi

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Süper Lig’de son haftalarda istediği sonucu alamayan ve 21’inci haftada sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Kırmızı beyazlı takım futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sağanak yağış altında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’da sezon başında dönemin teknik direktörü Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda takıma kazandırılan 18- 23 yaş arası 7 genç oyuncu bekleneni veremedi.

SADECE WRIGHT İSTİKRAR SAĞLADI

Antalyaspor’da, sezon başında dönemin teknik direktörü Ersun Yanal’ın isteği doğrutulsunda transfer edilen genç oyunculardan bir tek ABD’li golcü oyuncu Haji Wright (23) istikrarlı performans ortaya koyarak takıma katkı sağladı. Genç golcü 15 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giyerken 4 gollük performans sergiledi. Toplam 907 dakika sahada formayı terleten golcü, ligde Çaykur Rizespor maçında 3 gol atma başarısı elde etti.

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BERAT ve DOĞUKAN HİÇ OYNAMADI

Fraport TAV Antalyaspor’da sezon başında takıma Akhisarspor’dan kazandırılan 19 yaşındaki Berat Pınar henüz forma giyme şansı elde edemedi. Berat ile beraber yine aynı takımdan kırmızı beyazlılara transfer olan 21 yaşındaki Doğukan Nelik ise sezon başında ön çapraz bağları koptuğu için sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

GURBETÇİ GENÇLER HAYAL KIRIKLIĞI

Amerikalı oyuncu dışında takıma kazandırılan oyunculardan kaleci Diogo Sousa (23), Erkan Eyibil (20), Ersin Zehir (23), Sherel Floranus (23) ise bekleneni veremedi. Hollanda Eredivisie ekibi Herenveen’den takıma kazandırılan sağ bek Sherel Floranus, kırmızı beyazlı takımla 8 lig, 2 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa Finali’nde forma giydi. Akdeniz ekibi Antalyaspor'la toplam 11 maça çıkan defans oyuncusu 1 gole imza atarken, toplamda 517 dakika sahada kaldı. Portekiz’in Sporting CP B takımından transfer edilen 1.98’lik genç eldiven Diogo Sousa ise sadece 3 Türkiye Kupası maçında kaleyi korurken, 256 dakika sahada kaldı. Sousa, 3 Türkiye Kupası maçının 2’sinde kalesini gole kapatırken, GZT Giresunspor maçında gole engel olamadı.

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Almanya 2. Lig ekiplerinden St. Pauli takımından orta saha oyuncusu Ersin Zehir’i ve yine Alman ekiplerinden Mainz’dan takıma kazandırılan Erkan Eyibil de istenilen seviyeye çıkamadı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ersin Zehir, bu sezon Antalyaspor formasıyla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giyerken, toplam 73 dakika sahada kalıp gol ve asist üretemedi. 20 yaşındaki Erkan Eyibil ise 2 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 92 dakika ter dökerken, asist ve gol katkısı veremedi.

GÖKDENİZ GEÇEN SENEYİ ARATIYOR

Geçen sezon takıma kazandırılan ve kritik maçlarda attığı gollerle göz dolduran 20 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ise geçen seneyi aratıyor. 14 lig maçında forma giyen genç oyuncu henüz golle tanışamazken, 3 Türkiye Kupası’nda ise 4 gole imza attı. Bayrakdar, takımıyla bu sezon TFF Süper Kupa Finali’nde de forma giyerken toplamda 785 dakika sahada kaldı. Gökdeniz Bayrakdar, geçen sezon takımı adına 31 lig maçında 6, Türkiye Kupası’nda sahada yer aldığı 6 maçta da 2 gole imza atarken, toplam 8 gollük katkı sağlamıştı.

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EN ÇOK BÜNYAMİN, MUKAİRU VE DOĞUKAN

Fraport TAV Antalyaspor’da bu sezon en çok katkıyı ise alt yapıdan A takıma yükselme başarısı gösteren Bünyamin Balcı, Mukairu ve Doğukan Sinik verdi. 21 yaşındaki genç sağ bek Bünyamin Balcı, 20 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa Finali’nde sahada yer aldı. Genç sağ bek toplamda 1864 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht’e kiralanan ve bu sezon takıma tekrar dahil edilen Paul Mukairu da istikrarlı performas ortaya koydu. 21 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu 17 lig, 1 Türkiye ve TFF Süper Kupa Finali’nde forma terletirken 4 gollük katkı sağladı. Alt yapıdan yükselen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Sinik ise 15 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa Finali’nde takımına destek verdi. Genç oyuncu, toplamda 1142 dakika sahada formasını ıslatırken 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.