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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Gaziantep FK hazırlıkları! Dar alanda pas...

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Antalyaspor'da Gaziantep FK hazırlıkları! Dar alanda pas...
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenman, kondisyon ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

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Öte yandan Antalyaspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle yarın Yukatel Denizlispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

 

Antalyasporda Gaziantep FK hazırlıkları Dar alanda pas...

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