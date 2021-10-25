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Antalyaspor’da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor’da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’e kaybederek galibiyet özlemini 4 haftaya yükseltti. Ersun Yanal’dan boşalan göreve futbol sorumlusu olarak getirilen Nuri Şahin ise 2’nci maçında da galibiyetle tanışamadı.

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Fraport TAV Antalyaspor, ligin 10’uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir’e Berkay Özcan’ın attığı gollerle 2-1 kaybetti. Mücadelede kırmızı beyazlı takımın tek golünü 90+5’te Ghacha kaydetti. Antalyaspor, ligde 10 hafta sonunda 5’inci yengilgisini alırken, galibiyet özlemini ise 4 haftaya yükseltti. Kırmızı beyazlılar ligde ayrıca 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puanla 17’nci sırada yer alıyor.

EN SON MALATYA MAÇINDA KAZANDI

Fraport TAV Antalyaspor, en son galibiyetini 7’nci haftada sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek elde etti. Akdeniz ekibi sonrasında oynadığı 3 maçta Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir karşısında 2-1’lik yenilgi, Demir Grup Sivasspor maçında ise 2-2’lik beraberlik elde etti.

NURİ ŞAHİN GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Adana Demirspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasıyla takımın başına futbol sorumlusu olarak getirilen Nuri Şahin, 2’nci maçında da galibiyetle tanışamadı. Şahin, futbol sorumlusu olarak çıktığı 2 maçta Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken, bu hafta ise Medipol Başakşehir karşısında 2-1 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Antalyaspor’da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

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#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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