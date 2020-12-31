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Haber Giriş: 31.12.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

Antalyaspor’da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik! Ersun Yanal...

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Antalyaspor’da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik! Ersun Yanal...
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Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor’da 7 eksik bulunuyor.

Süper Lig’de geride kalan haftada Hatayspor'a 6-0 kaybeden FT Antalyaspor’da gözler Galatasaray maçına çevrildi.

Camianın tepkisini çeken bu farklı mağlubiyeti unutturmak isteyen kırmızı-beyazlılar, zorlu Galatasaray deplasmanından puan yada puanlar almayı hedefliyor.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal idaresinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda sakatlık raporu da açıklandı.

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Sakatlık durumları

7 futbolcu devam eden sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayak bileği bağ tamiri operasyonu geçiren Ufuk Akyol’un rehabilitasyon sürecinin devam ettiği, ayak bileğinde bağ zorlanması bulunan Ali Eren Etyican’ın ise sportif rehabilitasyon da olduğu bildirildi.

Quadriceps kasında 2. derece zorlanma bulunan Bahadır Öztürk ile hamstring kas grubunda zorlanması olan Adis Jahovic’in sportif rehabilitasyon sürecinin sürdüğü kaydedildi.

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Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Serdar Gürler ile tibia kemik kırığı ameliyatı olan Drole’nin bireysel performans antrenörü ile saha çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Hatayspor karşılaşmasında abduktor tendonda zorlanma meydana gelen Sidney Sam’n ise tedavisine başlandığı bildirildi.

Antalyaspor’da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik Ersun Yanal...

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