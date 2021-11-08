Antalyaspor’da futbolculara 4 gün izin

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Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında oynadığı maçta Altay’ı Mukairu’nun attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fraport TAV Antalyaspor’da, futbol sorumlusu Nuri Şahin 4 günlük izin verdi.

Türkiye A Milli Futbol takımının Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında Letonya ve Karadağ ile oynayacağı maçlardan dolayı 4 gün izin verilen futbolcular, perşembe günü Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak.



2 OYUNCU ÜMİT MİLLİ TAKIMA



Fraport TAV Antalyaspor’da Bünyamin Balcı ile Gökdeniz Bayrakdar, Ümit Milli takımın 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda ve 16 Kasım Salı günü Danimarka ile Alanya’da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosuna davet edildi.