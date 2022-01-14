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Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 sakat

#Süper Lig#Antalyaspor#Fenerbahçe
Antalyasporda Fenerbahçe maçı öncesi 4 sakat

Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, rakibini yenerek ligdeki kötü gidişe son vermek istiyor.

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Süper Lig’in 21’inci haftasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sona erdirecek.

Kırmızı beyazlı takım futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde hafta boyunca çalışırken, Fenerbahçe’yi mağlup ederek ligdeki kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

Antalyaspor ile Fenerbahçe, ligde oynayacakları maçla beraber toplamda 59, Süper Lig’de ise 52’nci kez rakip olacak.

SÜPER LİG’DE 52’NCİ KEZ

Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe toplamda 58, Süper Lig’de 51 kez karşılaştı. 58 maçta Antalyaspor 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 37 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Süper Lig’de oynanan 51 maçta ise kırmızı beyazlılar, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 33 yenilgi aldı.

ANTALYA’DA SARI LACİVERTLİLER ÜSTÜN

Akrepler ile Fenerbahçe’nin Antalya’da oynadığı 28 maçta deplasman temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

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Kırmızı beyazlılar rakibini Antalya’da 6 kez mağlup etmeyi başarırken, 9 beraberliğin yanı sıra 13 de yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Sezonun ilk devresinde İstanbul’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

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ANTALYASPOR 52, FENERBAHÇE 109 GOL ATTI

Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 58 maçta taraftarlar toplamda 161 gole tanıklık etti. Atılan gollerin 52’sini Akdeniz temsilcisi kaydederken, 109’u ise sarı lacivertli ekipten geldi.

EN ÇOK 1-0 SONA ERDİ

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda en çok 13 kez 1-0’lık skor alındı.

Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 8 kez 2-1’lik skor alınırken, 6 kez de 3-1’lik sonuçlar alındı. İki takım arasında 5’er kez 0-0, 1-1 ve 2-0’lık sonuçlar sahaya yansıdı. 3’er kez 4-0 ve 4-2’lik sonuçlar alınan Antalyaspor ile Fenerbahçe maçlarında 2’şer kez ise 2-2, 3-2, 4-3’lük skorlar sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0’lık sonuçlar alındı.

4 SAKAT, 3 SINIRDA, DOĞUKAN SAHADA

Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, 4 oyuncu sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

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Kırmızı beyazlılarda hafif sakatlığı bulunan Doğukan Sinik son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Antalyaspor’da Doğukan Nelik, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk ve Harun Alpsoy sakatlıklarından dolayı sahada olamayacak.

Antalyaspor’da kaleci Boffin, Güray Vural ve Veysel Sarı ise sarı kart sınırında yer alıyor. 3 oyuncu Fenerbahçe maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Ç. Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ekrem Kan yapacak.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Fenerbahçe

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