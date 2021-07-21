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Futbol
Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan orta sahaya Andrea Poli bombası

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Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan orta sahaya Andrea Poli bombası

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor, İtalyan orta saha Andrea Poli ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nda final oynayan Antalyaspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar kadrosuna 8 ismi dahil eden Akdeniz ekibi, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Andrea Poli’yi kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalya Serie A kariyerinde 300 maça çıkan İtalyan orta saha bu karşılaşmalarda; 15 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 6 kez de İtalya Milli Takımı’nın formasını giydi. Poli; Inter ve Milan’ın dışında Sassuolo, Sampdoria ve son olarak Bologna takımlarında da boy gösterdi. 



BONSERVİSSİZ GELECEK

Antalyaspor ile Poli arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bologna ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlı ekiple son bir görüşme yapacak.

Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken, İtalyan futbolcuyla anlaşılması halinde bonservis bedeli de ödenmeyecek.

Antalyasporda Ersun Yanaldan orta sahaya Andrea Poli bombası

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