Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan Galatasaray maçı sonrası itiraf!

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Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Antalyasor'da teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Özgüven önemli. Oynadığınız futbolun hücum savunma kısımlarını birlikte oynamak önemli ve en büyük dileğimiz. Tek taraflı oynamak gerektiği zamanlar var, özgüveni tekrar kazanmak için

G.SARAY'IN ZAAFLARI VAR

Güçlü ve iyi futbol oynayan bir takım Galatasaray. Onların da zaafları var, bizim daha fazla var

İYİ BİR DURUŞ SERGİLEMELİYDİK

Futbolda her maçın bir senaryosu var. Bu maçın senaryosunda mağlup olmamalıydık. İyi bir duruş sergilemeliydik.

HEP BÖYLE OLMAYACAK

Bu böyle olmayacak hep. Başka türlü maçlar da var. Futbol oynamaya çalışan bir ekibe karşı gol atmaya yönelik plan da yaptık, başarılı olamadık. Hep böyle oynamayacağız. Daha pozitifini bazen oynuyoruz ve oynamaya çalışıyoruz da...