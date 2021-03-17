Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan final yorumu! 'Güzel bir hikaye yazıyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale çıkan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ersun Yanal'ın sözleri;

Biz güzel bir hikaye yazıyoruz. Olanaklarımızın zor olduğu koşulları güzel bir avantaja çevirdiler. Oyuncularım, bu işte en çok emeği olan kişiler.

BEŞİKTAŞ DA HAK ETTİ

Bunlar, Antalyaspor için önemli ivmeler. Ligin sonuna kadar önemli maçlarımız olacak. Hemen oraya konsantre olmak ve devam etmek zorundayız. Ligin sonuna yakın bir zaman diliminde finali oynayacağız. Beşiktaş da, biz de kupayı hak ettik

ÖRNEK KULÜPLERDEN BİRİ...

Alanyaspor topa sahip olduğunda ligin en iyi oynayan takımı. Oynadıklar futbol, geldikleri nokta, Alanyaspor'un yaptığı yatırım oldukça etkileyici. Oyuncu yetiştirip satıyorlar, örnek kulüplerden biri olma yolundalar

MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Antalyaspor'un ilk golünü atan Podolski ise "Kazandık, iyi olan bizdik. Hafta sonunda aynı rakibe karşı 4-0 mağlubiyet aldık, geri gelmek kolay olmadı, kısa bir süre vardı. Takım ruhu eksikti, bunu getirdik. Atmosferi çevirdik ve mucizeyi gerçekleştirdik. İlk dakikadan son dakikaya kadar mücadele eden bir Antalyaspor vardı. Bir maç kazandık, daha kazanmamız gereken bir final var. Ligde de önemli maçlar var, kritik noktadayız, daha kazanacağımız çok maç var" şeklinde konuştu.