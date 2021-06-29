Antalyaspor'da Ersun Yanal, Orgill ve Blanco’dan kendisine kulüp bulmasını istedi

Gelecek sezon Süper Lig’i ilk 5 takım arasında tamamlamayı hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı beyazlı yöneticiler, geçen sezon performansı beğenilmeyen ve teknik direktör Ersun Yanal’ın da kadroda düşünmediği futbolculardan Dever Orgill ile Gustavo Blanco’dan kulüp bulmasını istedi. Kırmızı beyazlı takımda yeni sezon hazırlıklarında yer alan Serdar Gürler’e de başka kulüpten teklif gelmesi halinde Fraport TAV Antalyaspor’un menfaatleri doğrultusunda transferine olumlu bakıldığı öğrenildi.





GOL SEVİNCİ TAKLASIYLA TANINDI



Süper Lig’de 1 Mart 2019’da Antalya’da oynanan MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçında o dönem Ankara temsilcisinin formasını giyen Orgill, 3 gol attığı karşılaşma sonrası takla atarak gol sevinci yaşadı. Sonraki sezon Antalyaspor’a transfer olan Orgill, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü 2 Şubat’ta Antalya’da oynanan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti. Golden sonra takla atan Jamaikalı futbolcu, 6 dakika sonra kendi ağlarına gönderdiği topla sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Orgill, kırmızı beyazlı formayı giydiği 32 Süper Lig karşılaşmasında kendi kalesine attığı golün yanı sıra 1 gol ve 1 asist yaptı. Gustavo Blanco ise kırmızı beyazlı formayla 31 maçta 5 gol kaydetti.





ORGİLL VE GUSTAVO’YA TEKLİF VAR



Transfer çalışmalarını değerlendiren Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Orgill ile Gustavo için kulübe gelen transfer teklifleri olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bahar, "Orgill ile 3 tane elimize ulaşmış resmi teklif var. Gustavo’ya İspanya’dan ilgi var. Görüşmeler istediğimiz pozisyona ulaşmadı. Orgill ve Gustvo’ya kulüp bulmasını söyledik. Futbolcular da menajerleri de bu yönde çalışmalar yürütüyor. Serdar Gürler ile ilgili sorun yok. Kampa katıldı. Kendisinden ya da başka kulüpten teklif gelirse ilgileniriz" diye konuştu.





"ANLAŞTIĞIMIZ İKİ, ÜÇ FUTBOLCU VAR"



Takıma kanat ve santrafor takviyesi için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Bahar, şunları söyledi:



"Transfer çalışmaları devam ediyor. Türkiye’de futbol, döviz kurlarından çok gol yediği için, 50 bin Euro pazarlık farkı kaldığında geçmişte ’halledelim’ diyorduk. Şimdi 50 bin euro pazarlığı bile günlerce sürüyor. Transfer komitemizden aldığım bilgiye göre önümüzdeki haftadan itibaren bir kaç futbolcu ile anlaşmaya yapılacak. Koronavirüsten dolayı futbolcuları yurt dışından getirmek süreç alıyor. Prensipte anlaştığımız iki, üç futbolcu var. Önceliğimiz kanat ve santrafor anlamında ileri uçta görev yapacak birkaç oyuncuyu kampa yetiştirmek. Bu futbolcuları önümüzdeki hafta açıklamayı planlıyoruz."

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