Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi!

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor#Süper Lig#Erol Bulut
Antalyasporda Erol Bulut dönemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 19:53

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğu için Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir.

Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." 

KARİYERİ

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak görev yapan Bulut, en son İngiltere Championship'te 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Cardiff City'i çalıştırdı.

