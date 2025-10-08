Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kırmızı - beyazlı kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
8 MAÇTA 10 PUAN
Emre Belözoğlu yönetiminde Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 10 puan topladı. Bu sezon oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor'a iç sahada 5-2 yenilmişti.
ANTALYASPOR KARİYERİ
14 Ocak 2025'te Antalyaspor'un başına geçen Belözoğlu, 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaptı. Antalyaspor, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
8 HAFTADA 7. AYRILIK
Süper Lig'de henüz 8. hafta geride kalırken 7 kulüp, hocasıyla yollarını ayırdı.
Gaziantep: İsmet Taşdemir
Beşiktaş: Ole Gunnar Solskjaer
Fenerbahçe: Jose Mourinho
Başakşehir: Çağdaş Atan
Eyüpspor: Selçuk Şahin
Kayserispor: Markus Gisdol