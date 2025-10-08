Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kırmızı - beyazlı kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

8 MAÇTA 10 PUAN

Emre Belözoğlu yönetiminde Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 10 puan topladı. Bu sezon oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor'a iç sahada 5-2 yenilmişti.

ANTALYASPOR KARİYERİ

14 Ocak 2025'te Antalyaspor'un başına geçen Belözoğlu, 26'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaptı. Antalyaspor, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

8 HAFTADA 7. AYRILIK

Süper Lig'de henüz 8. hafta geride kalırken 7 kulüp, hocasıyla yollarını ayırdı.

Gaziantep: İsmet Taşdemir

Beşiktaş: Ole Gunnar Solskjaer

Fenerbahçe: Jose Mourinho

Başakşehir: Çağdaş Atan

Eyüpspor: Selçuk Şahin

Kayserispor: Markus Gisdol

Antalyaspor: Emre Belözoğlu