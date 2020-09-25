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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 22:32 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

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Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.

Akdeniz temsilcisi, taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübünün 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı Brezilyalı defans oyuncusu Naldo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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