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Haber Giriş: 24.09.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Antalyaspor’da Denizlispor karşısında hedef 3 puan

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Antalyaspor’da Denizlispor karşısında hedef 3 puan
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FT Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda, Denizli karşısında hedef 3 puan.

Süper Lig’de ilk 2 haftayı beraberlik ve galibiyetle tamamlayarak 4 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Taktik çalışmasıyla sona eren idmana sakatlıkları devam eden Drole ve Serdar Gürler katılmadı.

Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşmadan kırmızı-beyazlı ekip 3 puan hedefliyor.

Antalyaspor’da Denizlispor karşısında hedef 3 puan

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