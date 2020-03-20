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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 12:01,Son Güncelleme:/

Antalyaspor'da corona virüsü önlemleri! Yasak ve kararlar...

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Antalyaspor'da corona virüsü önlemleri! Yasak ve kararlar...
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Fraport Tav Antalyaspor yönetimi, liglerin ertelenmesinin ardından futbolcularına şehir dışı ve yurt dışına çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Tesislerde de çalışan sayısı en aza indirildi.

Koronavirüs tedbiri amacıyla Süper Lig’de maçların ertelenmesinin ardından Farport TAV Antalyaspor’da yönetim bazı kuralları hayata geçirdi. Antrenmanlara ara veren kırmızı beyazlılarda yönetim, futbolculara virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yabancı futbolcuların yurt dışına çıkmamasını talep eden yönetim, yerli futbolcuların da Antalya’da ikamet ettikleri evlerinde kalması gerektiğini belirtti.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, tesislerde de çalışan sayısını en aza indirdi. Zorunlu olarak çalışması gerekenlerin mesai yaptığı tesislerde, vardiya sisteminin yanı sıra çalışan sayısının en aza indirilmesi için çoğu kişiye istirahat verildi.

Antalyasporda corona virüsü önlemleri Yasak ve kararlar...

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