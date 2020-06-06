Antalyaspor'da Charles gözden çıkarıldı! Koronavirüs nedeniyle dönemedi...

Fraport TAV Antalyaspor’da forma giyen Charles Fernando Basilio da Silva, Süper Lig’in 24. haftasında 29 Şubat’ta Antalya Stadı’nda oynanan Fenerbahçe maçı sonrası sakatlanması nedeniyle ülkesindeki doktoruna tedavi olmak için kulübünden izin alıp uçakla Türkiye’den ayrıldı.

İki günlük tedavi için Fransa üzerinden Brezilya’ya giden 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, tedavisi bittikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında, sağlık sorunu yaşamamasına rağmen karantina prosedürü nedeniyle ülkesinden çıkamadı.



CHARLES İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANMAYACAK



Koronavirüs nedeniyle uçuş yasaklarının başlamasıyla Brezilya’da kalan Charles, bu süreçte bireysel antrenmanlarına devam etti.

Antalya’ya gelmek için yurt dışı uçuşların başlayacağı tarihi bekleyen Charles, Fraport TAV Antalyaspor’un ligde kalan 8 maçında forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcunun kırmızı beyazlı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek. Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Brezilyalı futbolcu ile gelecek sezon için sözleşme imzalamayı planlamıyor.



GÖZDEN UZAK OLUNCA GÖNÜLDEN DE IRAK OLDU



Fraport TAV Antalyaspor formasını 4 yıldır giyen Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart’ta Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ile Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart’ta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı ve 26. haftada 16 Mart’ta Demir Grup Sivasspor’a karşı 1-0 kazandığı maçın kadrosunda yer alamadı.

Charles, bu sezon 17 lig, 4 kupa maçında 1481 dakika forma giyip bir gol pası verdi.

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