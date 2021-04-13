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GeriFutbol Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda, Kayseri deplasmanı sonrası kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testlerinin sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Futbolcumuzla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Antalyasporda bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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