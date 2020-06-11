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GeriFutbol Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 19:57,Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe ile başlayan antrenmanın sonunda futbolcular, şut çalışması yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra İstanbul'a hareket edecek

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