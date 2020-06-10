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GeriFutbol Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 23:36,Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadyumu'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma ve açma germe ile başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından taktik ağırlıklı çalışıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek

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