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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 22:26,Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Stadı'nda idman yaptı.

Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra iki grup halinde taktik çalışma yaptı. Antrenman, çift kale taktik karşılaşması ile sona erdi.

Bu arada, antrenman öncesinde futbolculardan Hakan Özmert, Nazım Sangare ve Bünyamin Balcı için doğum günü kutlaması yapıldı

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