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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktiksel çalışmalar...

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Antalyaspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktiksel çalışmalar...
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Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalıştı.

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Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

 

Antalyasporda BB Erzurumspor hazırlıkları Taktiksel çalışmalar...

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