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Antalyaspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktiksel çalışmalar...
Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
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