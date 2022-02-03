Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin'den Diego Costa ve transfer açıklaması!

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Süper Lig takımı Antalyaspor transferde atağa geçti ve Luiz Adriano ile anlaşma sağladı.

Adriano'yu Türkiye'ye getiren Akrepler, Sinan Gümüş için de Fenerbahçe'ye teklif sundu.

Radyospor'da Oleycom'un sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın konuğu olan Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, "Luiz Adriano ile anlaşma sağladık. Adriano bugün Antalya'da olacak. Luiz Adriano ile sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzalar atılacak" dedi.

Diego Costa'dan vazgeçtik

Diego Costa ile görüştüklerini söyleyen Başkan Çetin, "Diego Costa ile Türkiye'de ilk biz ilgilendik. Transfer görüşmelerini bizzat ben yürüttüm. Kendisine 1.5 ya da 2.5 yıllık sözleşme teklif ettim. Diego Costa 6 aylık gelebileceğini söyledi. Şehri ve Antalyaspor'u küçümsediğini fark ettim. Ben de transferden vazgeçtim. 6 aylık transferler ne yazık ki şehre ve takıma aidiyet duygusu hissetmiyor. Diego Costa sonrasında 1.5 yıllık teklifimize 'evet' dedi. Bu sefer de ben kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

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Sinan Gümüş için cevap bekliyoruz

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'le ilgilendiklerini söyleyen Aziz Çetin, "Fenerbahçe, Sinan Gümüş için yaptığımız ilk teklifi kabul etmedi. Sinan için Fenerbabahçe'ye ikinci teklifimizi ilettik. Fenerbahçe'den cevap bekliyoruz. Sinan daha önce Antalyaspor'da oynadı, Sinan'ın da takımımızı tercih edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.(Ajansspor)