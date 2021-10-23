Antalyaspor'da Başakşehir öncesi iki eksik

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından çıktığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçında galibiyet almayı hedefliyor.
Bu karşılaşma öncesinde 9 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 16. sırada yer alıyor.
Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
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