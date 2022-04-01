Antalyaspor'da Altay maçı öncesi 4 eksik

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Lige verilen arada hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı beyazlı ekip saat 17.00'da uçakla maçın oynanacağı İzmir'e gidecek.

Akdeniz temsilcisi zorlu maçta 4 oyuncusundan yoksun olacak.

Antalyaspor, siyah beyazlı İzmir ekibine karşı puan ya da puanlar alarak ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmayı planlıyor.



33'ÜNCÜ RANDEVU



Antalyaspor ile Altay, Spor Toto Süper Lig’de toplamda 33'üncü randevuya çıkacak.

İki ekip arasında oynanan 32 mücadelede Antalyaspor 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Altay ligde 19, Türkiye Kupası’nda 2, Spor Toto 1. Lig’de 10 kez karşılaşırken, 1 kez de hazırlık maçı oynadı.



İZMİR'DE ALTAY ÜSTÜN



İki ekip arasında İzmir'de oynanan maçlarda ev sahibi Altay'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

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Antalyaspor, Altay'a karşı İzmir'de 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile sahadan ayrıldı. İki ekip arasına ligin ilk devresinde Antalya'da oynanan mücadele Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona ermişti.





3 SAKAT, 1 CEZALI, 1 CEZA SINIRINDA



Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu maç öncesi Admir Mehmedi, Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy sakatlıkları, Doğukan Sinik ise sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da Fredy ise sarı kart sınırında yer alırken mücadelede kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçına ise cezalı duruma düşecek.



ANTALYASPOR, ALTAY’I KÜMEYE YOLLAMIŞTI



İzmir ekibi Altay ile Antalyaspor, ilk kez 1982-1983 sezonunda karşılaşırken, mücadeleden Antalyaspor 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Altay, Süper Lig’in 1999-2000 sezonunun son haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 kaybederek küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı.

Kırmızı beyazlılar galip geldiği maçın ardından ligi 41 puanla 11’inci sırada tamamlarken, İzmir ekibi ise 37 puanla 16’ncı sırada yer alarak bir alt lige düşmüştü.



Altay ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım olacak.

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