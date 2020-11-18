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Antalyaspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Çabukluk, pas ve şut çalışmaları...
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde önce fitness salonunda çalıştı.
Akdeniz ekibi, ardından sahaya geçerek koordinasyon, çabukluk, pas ve şut çalışmaları yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
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