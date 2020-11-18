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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Çabukluk, pas ve şut çalışmaları...

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Antalyaspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Çabukluk, pas ve şut çalışmaları...
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde önce fitness salonunda çalıştı.

Hasan Çavuşoğlu resital yaptı; 18 gol...Yeşil sahalara olan merakıyla bilinen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu çıktığı maçta tam 18 gol atarak herkesi şaşkına çevirdi. İşte Çavuşoğlu'nun gollerinin tamamı...
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Akdeniz ekibi, ardından sahaya geçerek koordinasyon, çabukluk, pas ve şut çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

 

Antalyasporda Alanyaspor hazırlıkları Çabukluk, pas ve şut çalışmaları...

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