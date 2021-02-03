Antalyaspor'da 6 eksik! Beşiktaş'ın galibiyetine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ANTALYASPOR

- Galatasaray deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikten bugüne üst üste 6 maç kaybetmeyen Antalyaspor'da, Beşiktaş karşısında 6 isim forma giyemeyecek!

- Dever Orgill cezası; Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Mert Yılmaz ve Ali Eren İyican sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak.

- Fenerbahçe'deki anlayışının aksine, Antalyaspor'un son lig maçlarında savunmayı ön planda tutan Ersun Yanal'ın orta sahasında "Nuri Şahin, Hakan Özmert & Fredy" üçlüsü çok önemli bir yer tutuyor.

- Orgill'in cezası sonrası Sidney Sam hücum merkezine geçebilir, kanatlarda Gökdeniz Bayrakdar ve Serdar Gürler'i izleyebiliriz.

BEŞİKTAŞ

- 5 maç üst üste kazandıktan sonra Hatay deplasmanında puan kaybeden Beşiktaş, 3 maçlık galibiyet serisi daha yakaladı ancak son olarak Dolmbahçe'de Trabzonspor'a yenilip zirveyi Fenerbahçe'ye kaptırdı.

- Dorukhan Toköz cezalı, yeniden takıma katılan Cenk Tosun karantinada, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre sakat.

- TD Sergen Yalçın'ın son haftalardaki standart ilk 11'inde sakat Rıdvan'ın yerine Fabrice N'Sakala yer alacak. Domagoj Vida'nın savunma partneri de bu sefer Francisco Montero değil Welinton olabilir.

- Geri kalan 9 oyuncuda bir değişiklik olması beklenmiyor. Orta alanda "Josef de Souza, Bernard Mensah & Atiba Hutchinson" devam edecek.

- Hücum kanatlarında Rachid Ghezzal ile Cyle Larin yer alırken, gole en yakın isim bir kez daha vincent Aboubakar olacak.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un ligdeki son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın son 5 lig maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Ersun Yanal, Beşiktaş'a rakip olduğu son 16 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi! (7 beraberlik - 8 mağlubiyet)

- Sergen Yalçın, Yanal'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı son 3 maçı kaybetmedi! (1 galibiyet - 2 beraberlik)

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Beşiktaşlı Josef de Souza ile Vincent Aboubakar'ın eğlenceli kapışması...