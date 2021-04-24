Antalyaspor'da 4 sakat, artı 3 de belirsiz! Galatasaray maçına iddaa oynayanların %60'ı...

Bu bir ilandır

ANTALYASPOR

- Bir ara 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp kulüp tarihi rekorunu kıran Antalyaspor, son 7 maçın 5'inde sahadan yenilgiyle ayrılıp üst sıralara tırmanma şansını kullanamadı ve orta sıralarda takıldı kaldı.

- Koronavirüs karantina sürecinde olan Nuri Şahin, Bünyamin Balcı ve Kudryashov'un durumları belirsiz. Resmi kaynaklardan iyileştiklerine dair bir açıklama yapılmadı.

- Sidney Sam, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak ise sakat. Gökdeniz son antrenmanın belli bir bölümünde yer aldığı için son anda kadroda görürsek de şaşırmayalım.

- TD Ersun Yanal'ın hücumun en ilerisinde Lukas Podolski ile maça başlaması, arkasında ise "Serdar Gürler, Fredy & Amilton" üçlüsü ile oynaması bekleniyor.

- Eksiklerin çok olması sebebiyle Yanal, Fredy'yi biraz daha orta alana yakın başlatırsa; Lukas Podolski'yi de "10 numara" bölgesine çekip en ileri Dever Orgill'i sürebilir.

GALATASARAY

- Galatasaray cephesinde Sofiane Feghouli'nin kriz çıkardığı iddiaları yükseldi.

- Trabzonspor'un maçının ikinci yarısında yerini Halil Dervişoğlu'na bırakan Cezayirli futbolcu, Antalyaspor karşısında muhtemelen ilk 11'de olmayacak.

- DeAndre Yedlin, Radamel Falcao ve Henry Onykuru sakat. Mostafa Mohamed koronavirüs karantinasında.

- TD Fatih Terim iyileşen Martin Linnes'e sağ beki emanet edebilir. Hücumda ise "Halil & Kerem" ortaklığı göreceğiz.

- Gedson Fernandes'in de ciddi bir sakatlığı yok, Taylan Antalyalı ile birlikte orta alanda yükü kaldırma görevine devam edecekler. Yanlarında da Emre Kılınç ya da Emre Akbaba forma giymeyecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Antalyaspor'un ligdeki son 6 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray'ın ligdeki son 8 maçının 6'sında "karşılıklı goller" izledik.

- Ersun Yanal, Fatih Terim'e rakip olduğu 13 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi! (8 beraberlik - 4 mağlubiyet)

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Antalyasporlu Lukas Podolski'nin Inter forması giyerken attığı şık gol! İzleyelim...