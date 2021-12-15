Antalyaspor'da 3 imza! Altyapıdan, 17 yaşında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Güvercin mi şahin mi Piyasalar bu açıklamayı bekliyor Fed bu akşam ne yapacakGüvercin mi şahin mi? Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed bu akşam ne yapacak?#ABD Merkez Bankası
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturBahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzluktur#MHP
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Gülçin Ergül taburcu oldu Sevgilisine veda edemedi...Gülçin Ergül taburcu oldu! Sevgilisine veda edemedi...#Gülçin Ergül
Tartışma konusu olmuştu... RTÜK, Konuşanlara ceza kestiTartışma konusu olmuştu... RTÜK, 'Konuşanlar'a ceza kesti!#RTÜK
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Belgin Doruk’un oğlunun vasiyeti yerine getirildiBelgin Doruk’un oğlunun vasiyeti yerine getirildi!#Aydın Birsel
Yıllardır görülen en büyük açık İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...Yıllardır görülen en büyük açık! İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...#Yazılım Açığı
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
Olaylı final sonrası ayrılık İlk turda yerini verse şampiyon olurdu...Olaylı final sonrası ayrılık! 'İlk turda yerini verse şampiyon olurdu...'#Formula 1
En büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsunEn büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsun!#Prens Harry
O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktıkO evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık#Ben Affleck
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Antalyaspor'da 3 imza! Altyapıdan, 17 yaşında...

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyasporda 3 imza Altyapıdan, 17 yaşında...

Fraport TAV Antalyaspor, altyapısında yetişen, üçü de 17 yaşındaki Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, altyapısında yetişen Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha mevkiinde görev yapan Mevlüt Han Ekelik, farklı yaş kategorilerinde 9 kez milli forma, 8 kez de Antalyaspor A takımda forma giydi. Orta saha mevkiinde görev yapan Mustafa Erdilman ise farklı yaş kategorilerinde 3 kez milli forma, 2 kez Antalyaspor A Takım forması giyerken; 1 de gol attı. Sol kanat mevkiinde görev yapan Ege Bilsel ise Azerbaycan U17 milli takımı forması giyerken; Antalyaspor A takım formasını ise 2 kez terletti.

Genç oyuncular için düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, altyapıdan gelen oyuncuların maddi ve manevi katkıları olduğunu söyledi. Özer, “En son oynadığımız lig maçında 27 maçtır yenilmeyen, lig lideri Trabzonspor karşısında altyapıdan gelen 4 futbolcumuz oynadı. Altyapıya ciddi anlamda önem veriyoruz. 3 arkadaşımız aynı ağabeyleri gibi alternatifleri olduğu halde kulübün koşullarını hiçbir şart koşmadan kabul etti. Hep beraber kariyer planlaması yaptık. Antalyaspor'a uzun süre hizmet edecekler. Yurt dışı planlarını gerçekleştireceğiz. Kulüp olarak maneviyatın dışında maddi bir beklentimiz olacak" dedi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer de “Futbol hayatlarında başarılı olmalarını, bu imzaların onlara daha büyük kapılar açmasını diliyorum. Biz yönetim olarak altyapıya çok değer veriyoruz. Yeni arkadaşlarımız bu duruma geldiklerinde mutlu oluyoruz. Bizler için övünç kaynağı oluyor. Kardeşlerimiz inşallah ileride daha iyi yerlere, kulübümüze de destek olacak şekilde daha büyük kulüplere gitmeleri bizleri mutlu eder. Bu ekip önce Antalyaspor'u Avrupa'ya götürecek Avrupa'da oynayacaklar, ondan sonra Avrupa'ya transfer olacaklar" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yetiştiği kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Erdilman, “11 yıldır burada oynuyorum. Profesyonelliğin ilk adımlarını burada atmak benim için çok onur verici. A takımla iki maç oynadım. Sahaya girerken teknik ekip bana gerçekten özgüven yüklüyor. O gün penaltının başına geçmek istediğimde sağ olsun ağabeylerim de bana izin verdi. Biraz heyecanlandım ama gole çevirince çok sevindim. Maça gireceğimde Nuri hoca bana 'Duran topların başına geçmeni istiyorum' dedi. Nuri hocayla antrenmanda frikik, şut yarışları yapıyoruz zaten. İyi kullandığımı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Hocalarının kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Mevlüthan Keklik, “Bu kulübe imza attığım için çok mutluyum. Kulübüme ve aileme çok teşekkür ederim. Kulüpte ilk 14 yaşında sahaya çıktım. Hala çok heyecanlıyım. İnşallah kulüpte başarılı ve kalıcı olurum. Avrupa hayallerim var. Biz çok çalıştık hocalarımız da çok yardımcı oldu" diye konuştu.

Avrupa'da oynamak istediğini söyleyen Ege Bilsel, “İmza attığım için çok mutluyum. Bu kulüp için tüm mücadelemi vereceğim. Herkes için inşallah hayırlı olur. Hayallerim çok büyük. Yurt dışında oynamak istiyorum. Bunlar benim için bir başlangıç" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge