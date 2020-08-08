MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
GeriFutbol Antalyaspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Antalyaspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Salih Dursun, N'Dinga ve Chico ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Fraport TAV Antalyaspor, sözleşmesi sona eren Salih Dursun, N'Dinga ve Chico ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüp 3 futbolcusu ile vedasını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı. Fraport TAV Antalyaspor, N'Dinga ile ayrılığını, "6 ay boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 6 maç ve 338 dakika taşıyarak takımımıza büyük destek verdin. Yolun açık olsun Delvin N'Dinga" sözleriyle paylaştı.

Salih Dursun için, "5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 39 maç ve 2 bin 690 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız" paylaşımı yapan kırmızı beyazlılar, Brezilyalı futbolcu Chico ile ayrılığı ise "5 yıl boyunca armamızı taşıdın, kutsal formamızı Süper Lig'de 101 maç ve 6 bin 422 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Chico Grando" ifadeleriyle taraftarına duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle