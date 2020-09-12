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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Antalyaspor'da 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Antalyaspor'da 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinin sonucunda genç takım oyuncularımızdan 1 kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Sağlık Bakanlığı protokollerine ve TFF talimatlarına uygun olarak gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" denildi.

Antalyasporda 1 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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