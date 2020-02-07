Antalyaspor'a isim sponsoru geliyor

Antalyaspor kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Antalyasporumuz ile Fraport TAV arasında yarın (08.02.2020 Cumartesi) saat 13.00’te isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacaktır. Antalya Havalimanı CIP Salonu’nda yapılacak olan imza töreni, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol’un katılımı ile gerçekleşecektir."

Fraport şirketi, Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havaalanı'nı Frankfurt am Main'de işleten ve dünyadaki diğer birçok havalimanının işletilmesiyle ilgilenen bir Alman nakliye şirketidir.





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