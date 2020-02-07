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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:30,Son Güncelleme:/

Antalyaspor'a isim sponsoru geliyor

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Antalyaspor'a isim sponsoru geliyor

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un ismi değişiyor. Yapılacak isim sponsorluğu anlaşması ile kırmızı beyazlı kulübün yeni adı Fraport TAV Antalyaspor olacak.

Antalyaspor kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Antalyasporumuz ile Fraport TAV arasında yarın (08.02.2020 Cumartesi) saat 13.00’te isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacaktır. Antalya Havalimanı CIP Salonu’nda yapılacak olan imza töreni, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol’un katılımı ile gerçekleşecektir."

Fraport şirketi, Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havaalanı'nı Frankfurt am Main'de işleten ve dünyadaki diğer birçok havalimanının işletilmesiyle ilgilenen bir Alman nakliye şirketidir.

Antalyaspora isim sponsoru geliyor

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