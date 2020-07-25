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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 25.07.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Antalyaspor yönetiminden futbolculara ödül

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Antalyaspor yönetiminden futbolculara ödül
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Antalyaspor yönetimi, sezonu rekorlarla kapatan futbolcular ile teknik ekibi ödüllendirdi.

Süper Lig'de 11 maç üst üste mağlup olmayan ve deplasmanda da üst üste 8 karşılaşmada yenilmeyip kulüp rekoru kıran Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 2-2 berabere biten 34 haftalık sezonun son mücadelesi sonrası, kulüp yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan Galatasaray karşılaşmasından sonra soyunma odasında, kulüp tarihine geçen teknik ekip ve futbolculara, isimlerine özel yaptırılan ödülleri dağıttı.

Antalyaspor yönetiminden futbolculara ödül

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