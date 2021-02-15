Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Antalyaspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını kazanan Yeni Malatyaspor, daha önceki altı karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Malatya ekibi, lig tarihinde rakibini üst üste iki karşılaşmada mağlup edemedi.

Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan yedi Süper Lig maçında toplam altı kırmızı kart çıktı. 2021 senesinde Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte mağlubiyet almayan iki takımdan biri olan Antalyaspor, aynı zamanda bu süreçte en az gol yiyen ekip konumunda. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor, bu sezon en fazla üç maçlık bir seri yakalayabilmişti.

Süper Lig'deki 998'inci golünü Denizlispor filelerine gönderen Antalyaspor, lig tarihinde 1000 gole ulaşan 12'nci takım olmak istiyor. Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Gökdeniz Bayrakdar, Mayıs 2019'dan bu yana üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıran ilk Antalyaspor oyuncusu olmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı ilk 10 maçta yedi gol atan Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, daha sonraki dokuz karşılaşmada bir gol sevinci yaşayabildi. Umut Bulut, bu karşılaşmada görev yapması halinde Oğuz Çetin'i yakalayarak "Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu" rekorunu egale edecek. Bulut'un profesyonel kariyerinde en fazla resmi maç golü attığı takım da bu karşılaşmadaki rakibi Antalyaspor. Ersun Yanal, Süper Lig'de Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son dört maçı toplam 10 gol atarak kazandı.

ANTALYASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.