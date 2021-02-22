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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Antalyaspor yeni başkanını seçiyor!

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Antalyaspor yeni başkanını seçiyor!
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Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından yeni kulüp başkanı ve yönetimin belirlenmesi için yarın genel kurul yapılacak.

Genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, 19 Ocak'ta Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni başkan ile yönetimin belirlenmesi için 9 Şubat Salı günü genel kurula gitme kararı alınmıştı.

Antalyaspor AŞ'den 8 Şubat'ta yapılan açıklamada, "Yaptığımız tüm görüşme ve çağrılara rağmen şehrimizden yeni başkan adayı ve oluşturacağı yönetim kuruluyla ilgili beklentimiz maalesef gerçekleşmedi." denilerek, genel kurulun 23 Şubat Salı gününe ertelendiği duyurulmuştu.

Antalyaspor AŞ'de Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul öncesi yönetim kurulu başkanlığını devralan Emin Kemal Hesapçıoğlu, 17 Şubat'ta "yeni yönetimin önünü açmak" için görevini bıraktığını açıklamıştı.

Hesapçıoğlu'nun ardından 7 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği bildirilmişti.

Antalyaspor yeni başkanını seçiyor

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