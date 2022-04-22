Antalyaspor ve Galatasaray arasında gerilim sonrası Nuri Şahin'den ilk açıklama

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Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk’ün, “Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak” sözlerinin ardından Antalyaspor Kulübü ile Öztürk arasında sert tartışmalar yaşandı.

Metin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının ardından teknik direktör Nur Şahin'in ismi Galatasaray ile sıkça anılmaya başlanmış ve Fraport TAV Antalyaspor, konuyla ilgili bir açıklama yaparak kulübün hiçbir değerinin seçim malzemesi yapılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.

GERİLİM TIRMANDI

Akdeniz temsilcisinin bu açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunan Metin Öztürk ise demeçlerinde bahsettiği ismin teknik direktör Nuri Şahin olmadığının altını çizerek yanlış anlaşıldığını söylemiş ve Fraport TAV Antalyaspor'a başarılar dilemişti.

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Taraflar arasında sular son birkaç gündür durgun gözükse de Fraport TAV Antalyaspor cephesinden gelen son açıklama tansiyonu yeniden yükseltti. Antalyaspor başkanı Aziz Çetin'in bugünkü demecinde kullandığı "Şımarık kız çocukları gibi" ifadesi ortalığı karıştırdı.

Metin Öztürk cephesinden bu sözlere sert bir cevap geldi ancak Öztürk'ün sert açıklamasına yanıt gecikmedi.

"Futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ama sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak. Nuri Hoca'yı ikna edebilecek bir proje ile gelirlerse ve ikna edebilirlerse, Antalyaspor da çok yüklü bir kazanç sağlayacaksa düşünürüz. Bana gelip Nuri Şahin ile ilgili yüklü bir bonservis bedeli teklif etseler, önce buna Nuri Hoca ile birlikte karar veririz." AZİZ ÇETİN

METİN ÖZTÜRK: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk ise Aziz Çetin'in bu sözlerini cinsiyetçi bulduğunu ifade ederek sert bir karşılıkta bulundu.

"Herkes haddini bilecek. Şımarık başkanlarla işimiz olmaz. Hele bizim göz bebeğimiz "kızlarımız" üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray." METİN ÖZTÜRK

VE NURİ ŞAHİN'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerle bir araya gelen Nuri Şahin, gelen sorular karşısında isim vermeden Galatasaray’a mesaj gönderdi. Bir öğrencinin, “Başka takımlardan size transfer teklifleri geliyor, bu konudaki düşünceniz nedir?” sorusuna yanıt veren Nuri Şahin, Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı. Kulüp ismi kullanmayan Şahin, “Antalyaspor’da çok mutluyum, basında çıkan haberlerle ilgilenmiyorum” ifadelerine yer vererek, hakkında çıkan iddialara ilk kez karşılık vermiş oldu.

Ersun Yanal'ın ardından Antalyaspor'da futbolcu & hoca olarak göreve gelen Nuri Şahin, saha kenarındaki performansıyla göz kamaştırıyor. Son 11 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar kalesinde sadece 5 gol gördü ve 27 puan topladı.

BAŞAKŞEHİR'LE FARKI 4'E İNDİRDİ

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, üst üste 6 maç kazanarak, 4. sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4 indirdi ve Avrupa kupaları umudunu devam ettirdi.

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İlk teknik direktörlük deneyimi olan Antalyaspor'da bu sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki Nuri Şahin, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Şahin 1,74 puan ortalaması tutturdu.

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