Canlı anlatım: Antalyaspor - Ümraniyespor maçı

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Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Antalyaspor 2-2 Ümraniyespor

Goller: 34' Umut Nayir, 38' Sam Larsson, 48' Güray Vural, 56' Onur Ayık

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Veysel’in uzun pasında topla buluşan Doğukan Sinik’in aşırtma vuruşunu kaleci Orkun kurtardı.

24. dakikada Oğuz Gürbulak’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Umut Nayir'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.

25. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Doğukan Sinik’in vuruşunu kaleci Orkun çeldi. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş’ün şutunda da Orkun bir kez daha gole izin vermedi.

33. dakikada Kartal Kayra’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Umut Nayir, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

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38. dakikada Doğukan Sinik’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larsson’un vuruşu ağlara gitti. 1-1

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Son 15 iç saha maçında da gol yiyen Akdeniz ekibi, seyircisi önünde daha uzun bir seriyi en son Nisan 2000-Nisan 2001 arasında geçirdi.

Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Ümraniyespor, daha önceki altı dış saha karşılaşmasında topladığı puanı ikiye katladı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, bu şekilde üst üste dört mağlubiyeti en son Kasım 2017-Şubat 2018 arasında aldı. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın ikisini kazanabilen Ümraniyespor, puan kaybı yaşadığı beş karşılaşmada da 2+ gole izin verdi.

Bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor'dan daha fazla kırmızı kart gören bir takım bulunmuyor. Akdeniz ekibi, 11 kişi tamamlayamadığı dört karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla maçın açılış golünü yiyen takım olan Ümraniyespor , bu karşılaşmalardan çıkardığı 7 puanın 5'ini dış saha karşılaşmalarında topladı.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son altı iç saha golünün yarısında Güray Vural'ın doğrudan katkısı bulunuyor. Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiren Ümraniyespor santrforu Umut Nayir, bu gollerin hiçbirini deplasmanda kaydedemedi. Umut'un Süper Lig'de filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Antalyaspor.

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ANTALYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Antalyaspor Ümraniyespor maçı bugün saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.