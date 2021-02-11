Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Sivasspor tek golle yıkıldı
Antalyaspor, Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Alanyaspor'un rakibi oldu.
Sivasspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.
Antalyaspor, mücadeleyi 1-0 kazandı ve yarı finale yükselerek Alanyaspor'un rakibi oldu.
Akdeniz ekibinin golünü 62. dakikada Fredy penaltıdan kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Camara'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
49. dakikada Doğukan Sinik'in sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı içinde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
56. dakikada Kudryashov'un uzun pasında Gradel'den seken top ceza alanı içinde Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda boş kaleye giden topu Camara son anda çizgiden çıkardı.
61. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Amilton'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orgill, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada kullanılan penaltı atışında Fredy topu ağlara gönderdi:
0-1.
77. dakikada sağ kanattan Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda, Camara'nın kafa şutu sonrası top direkten döndü.
88. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Doğukan Sinik'in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinden ayakları ile çıkarttı.
İLK 11'LER
- Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr, Kerem, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.
- Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle