Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Antalyaspor, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son Kasım 2016-Şubat 2017 arasında yakaladı. Süper Lig'de sekiz maçtır kazanan Trabzonspor, en son Şubat-Mayıs 2004 arasında daha uzun bir galibiyet serisi yakaladı.

2015/16 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu 12 Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor, son altı karşılaşmadan sadece 1 puan çıkardı ve bu süreçteki beş mücadelede rakip fileleri havalandıramadı. Antalyaspor forması giyen Amilton'un geçen sezon her iki Süper Lig maçında da gol attığı tek takım Trabzonspor'du. Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son yedi iç saha golünün dördünde Bünyamin Balcı'nın doğrudan katkısı var.

Süper Lig'in 2021/22 sezonunda en fazla gole katkı yapan oyuncu olan Anthony Nwakaeme, bu katkısıyla Trabzonspor'un bu sezon topladığı puanın %33'üne etki etti. Bu sezon Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci olan Uğurcan Çakır, 2021/22 sezonunda ilk kez üst üste üç gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor. Trabzonspor'un başında görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

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ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.