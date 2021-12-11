Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı diyerek duyurdu... Envantere girdi'Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı' diyerek duyurdu... Envantere girdi!#İsmail Demir
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Şentoptan erken seçim açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorumŞentop'tan 'erken seçim' açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorum#TBMM Başkanı
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Koronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü 36 gün sonra duygulandıran anKoronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü! 36 gün sonra duygulandıran an#Koronavirüs
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri

Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Antalyaspor#Trabzonspor
Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Trabzonspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, rakibini en son kalesini gole kapatabildiği son karşılaşmada mağlup edebildi. Antalyaspor'a deplasmanda beş maçtır mağlup olmayan Trabzonspor, son yenilgisini rakip fileleri havalandıramadığı son karşılaşmada aldı. Bordo-mavili ekibin Süper Lig tarihindeki en farklı dış saha yenilgisi de Antalyaspor'a 7-0 mağlup olduğu o karşılaşmada ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Antalyaspor, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son Kasım 2016-Şubat 2017 arasında yakaladı. Süper Lig'de sekiz maçtır kazanan Trabzonspor, en son Şubat-Mayıs 2004 arasında daha uzun bir galibiyet serisi yakaladı.

2015/16 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu 12 Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor, son altı karşılaşmadan sadece 1 puan çıkardı ve bu süreçteki beş mücadelede rakip fileleri havalandıramadı. Antalyaspor forması giyen Amilton'un geçen sezon her iki Süper Lig maçında da gol attığı tek takım Trabzonspor'du. Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son yedi iç saha golünün dördünde Bünyamin Balcı'nın doğrudan katkısı var.

Süper Lig'in 2021/22 sezonunda en fazla gole katkı yapan oyuncu olan Anthony Nwakaeme, bu katkısıyla Trabzonspor'un bu sezon topladığı puanın %33'üne etki etti. Bu sezon Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci olan Uğurcan Çakır, 2021/22 sezonunda ilk kez üst üste üç gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor. Trabzonspor'un başında görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Haberin Devamı

Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Antalyaspor#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat