Antalyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor Trabzonspor maçı muhtemel 11 kadrosu ve canlı yayın bilgileri

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Trabzonspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor, tek galibiyetini geçen sezon bu statta 2-1'lik skorla aldı. 16'ncı haftadaki o karşılaşma, aynı zamanda bordo-mavili ekibin 2021/22 sezonunda aldığı ilk yenilgiydi.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright.

Trabzonspor: Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Baksetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü. İki takım arasında Antalya'da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon'da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

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Antalyaspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçındaki tek yenilgisini geçen sezon alan Trabzonspor, Kasım 2012'den bu yana rakibine deplasmanda üst üste iki kez mağlup olmuyor.Antalyaspor'un iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi bu sezonun açılış haftasında sona ererken; Nuri Şahin'in öğrencileri, Ekim 2021'den bu yana seyircisi önünde üst üste iki mağlubiyet almadı.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk üç maçını gol yemeden kazanmak için sahaya çıkıyor. Bordo-mavili ekibin ilk üç haftalık süreçte kalesini gole kapattığı son sezon ise 1986/87.Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlarla oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor, bu şekilde son galibiyetini Nisan 2016'da Galatasaray'ı evinde 4-2 mağlup ederek aldı.

Sezonun ilk iki maçında kalesinde toplam beş isabetli şut gören Trabzonspor, 2016/17'den bu yana ilk iki haftalar itibarıyla rakiplerini en düşük sayıda tuttuğu sezon başlangıcını yaptı. Bu sezon Antalyaspor'un Süper Lig'deki tek golünü atan Haji Wright, aynı zamanda kırmızı-beyazlı ekibin Trabzonspor filelerine gönderdiği son golün de sahibi konumunda. Trabzonspor'un Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı son dört golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Abdülkadir Ömür, kariyerinde iki asist yaptığı tek karşılaşmayı kırmızı-beyazlı rakibine karşı oynadı.

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Trabzonspor santrforu Adreas Cornelius, Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu iki maçta birer gol atarken, bu iki gol de karşılaşmaların ilk yarılarında geldi. Nuri Şahin'e rakip olduğu iki Süper Lig maçını da kazanamayan Abdullah Avcı'nın, teknik direktörlük kariyerinde en az üç kez karşılaşıp galip gelemediği üç meslektaşı var.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayasrslan'ın yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. Süper Lig'in ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.