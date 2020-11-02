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GeriFutbol Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük'ten Fenerbahçe itirafı
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Haber Giriş: 02.11.2020 - 23:23 | Son Güncelleme:

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük'ten Fenerbahçe itirafı

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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük'ten Fenerbahçe itirafı
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FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük, genç oyuncularının 10 kişi kalmalarına rağmen ellerinden geleni yaptıklarını ve iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karabük, 10 kişi kalmalarının ardından Gökhan ve Caner’in kendi yarı alanlarına çok geldiğini belirtti.
Eğer eksik olmasalardı bu iki futbolcunun bu kadar sahalarına gelemeyeceğini anlatan Karabük, “Genç futbolcularım 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. Mücadeleden son derece memnunum. Fenerbahçe çok pozisyon buldu. Üstün oynadıkları bölümler oldu. Burada öz eleştiri yapmak gerekirse, kırmızı karta önlem almamız gerekiyor. Hakikaten son haftalarda 3-4 oyuncumuz kırmızı kart gördü. Bu can sıkıcı. Kadro derinliğimizi daraltıyor. Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı yok. Rakip bizden iyi oynadı ancak biz de kötü değildik. Bu kırmızı kartlar üst üste geldi. Genç oyuncularımız da ellerinden geleni yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Fenerbahçe’yi kutluyorum” değerlendirmesini yaptı.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabükten Fenerbahçe itirafı

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