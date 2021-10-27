Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin: 'Kendimi oyuna alırım'

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Antalyaspor'un teknik sorumlusu Nuri Şahin, TRT Spor'a konuştu.

İşte Nuri Şahin'in öne çıkan sözleri;

Takımın artılarını ve eksiklerini görmek adına iyi maçlar oldu. Çalışmamız gereken, önümüzü görmemiz gereken çok şey olduğunu gördük. Oynadığımız maçlar bizim adımıza öğretici oldu, puanlar alsaydık daha iyi olurdu. Önümüzdeki maçlarda puanlar almamız gerekiyor

KENDİME İNANDIĞIM İÇİN...

Takımına başına geçmeye hazır olduğumu düşündüğüm için görevi kabul ettim. Kaptanlar ve tüm takım arkadaşlarım yeni görevime olumlu yaklaştı, 'Biri bu işi yapacaksa Nuri yapsın' dediler. Kendime inandığım için ben de kabul ettim

HAYALİM AVRUPA

Antalyaspor, iki yıl sonra şurada olacak diye bir şey söylemem doğru olmaz ancak hayalim Antalyaspor'un Avrupa'da oynaması. Kısa vadede ise maçlar kazanmak ve puanlar almak"

GEREKİRSE KENDİMİ OYUNA ALIRIM

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Gerekirse alırım. Şu anki orta sahamıza güveniyorum ama ihtiyaç olursa oynarım. Başakşehir maçında arkadan biri bağırdı 'Nuri'yi oyuna al' diye, güleceğim geldi