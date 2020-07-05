Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "11 maç sonra kaybetmek üzücü"

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyon adayı Medipol Başakşehir'e karşı zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade etti.

Yüksek orandaki nemin zorladığını aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"11 maçtır kaybetmeme serimiz vardı, onu devam ettirmek istedik. 70. dakikaya kadar ortaya koyduğumuz futbol, bu isteğimizi gerçekleştirmeye yönelikti. Golü atanın öne geçeceği bir maçtı. 11 maç sonra kaybetmek üzücü. İyi oyun oynadık ama sonucu elde edemedik. Maçın kırılma anı yediğimiz goldü. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum."

Tuna, kalan 4 maçta takımın ortaya koyduğu oyunu geliştirip, gelecek sezonun planını da yapmak istediklerini sözlerine ekledi.